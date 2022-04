Verso Sampdoria-Salernitana, la sfida corre anche sulle palle inattive Verdi ha già segnato 4 gol ai blucerchiati in carriera, ma manca la rete a Marassi

Si avvicina il match di Marassi. Allenamento mattutino per la Salernitana e per la Sampdoria. I blucerchiati hanno lavorato sul campo 1 del "Gloriano Mugnaini" con una seduta tecnico-tattica. Domattina sarà rifinitura con il pre-gara in albergo verso la sfida di sabato (ore 14.30) al "Ferraris". Punti pesanti in palio: per i granata l'obiettivo di rilanciare le ambizioni salvezza in attesa dei recuperi, per la Samp è l'opportunità di staccarsi con decisione dalla zona rossa della classifica.

Tanto passerà per le palle inattive. È quanto certificato dalle voci statistiche delle due squadre, che segnano tanto sugli sviluppi di calci piazzati. La Salernitana in testa alla graduatoria speciale: ha firmato il 43 per cento dei gol su palla inattiva (10 reti con 2 rigori, 3 da corner, 4 punizioni dirette e una indiretta). La Sampdoria è quarta con il 38 per cento, ma è anche la squadra che ha subito meno gol da piazzati (7).

Federico Bonazzoli sarà grande ex della sfida. Dopo l'esordio in A con l'Inter nel 2014, l'attaccante granata ha realizzato il gol in massima serie con la Sampdoria (7 reti in 26 presenze con i blucerchiati). Radu Dragusin ha raggiunto Salerno a gennaio dopo la prima parte di stagione vissuta con la Samp. Davide Nicola potrebbe puntare anche su Simone Verdi, spesso a segno contro i liguri: 4 gol, ma non a Marassi.