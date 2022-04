Salernitana, Verdi e Mazzocchi travolti dall'affetto dei baby-tifosi Il fantasista mette la Sampdoria nel mirino: a Marassi è stato già protagonista in granata

I risultati conquistati sul campo e l'ultimo posto in classifica non hanno affievolito l'entusiasmo dei tifosi della Salernitana. Passione testimoniata non soltanto con presenze da record in trasferta ma anche con la vicinanza ai propri beniamini fuori dal rettangolo verde. Tanti giovani tifosi, infatti, hanno “abbracciato” Simone Verdi e Pasquale Mazzocchi che, accompagnati dal team manager Salvatore Avallone, hanno fatto visita al centro polifunzionale per ragazzi “Chiara Della Calce”, nella frazione di Ogliara. «Noi Salernitana - ha sottolineato il dirigente del cavalluccio marino -. siamo sempre presenti e partecipiamo con entusiasmo a tutte quelle che possono essere le iniziative sociali».

L'iniziativa pasquale - a cui hanno partecipato anche il parlamentare Piero De Luca, il sindaco Vincenzo Napoli, gli assessori Massimiliano Natella e Paola De Roberto ed il presidente della commissione Sport, Rino Avella - è stata, quindi, anche un'occasione per tastare il polso alla tifoseria che, nonostante le difficoltà, continua a credere nella salvezza.

Tanti piccoli tifosi hanno approfittato della presenza dei propri beniamini per scattare una foto-ricordo ed ottenere un autografo. «Siamo ancora in gioco e ci giocheremo le nostre carte», ha assicurato Simone Verdi che, dopo la doppia prodezza regalata all'esordio contro lo Spezia, non è riuscito più a lasciare il segno in questa nuova avventura granata. La speranza è di sbloccarsi a Genova contro la Sampdoria: proprio a Marassi contro il Genoa, infatti, il calciatore della Salernitana riuscì a metteresi in evidenza in occasione del pari segnato da Bonazzoli su sponda di Djuric. Probabile che come accaduto già all'Olimpico, Verdi possa partire dalla panchina per poi subentrare a partita in corso. La Salernitana, per tentare l'impresa salvezza, ha bisogno anche del suo talento.