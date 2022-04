Sampdoria-Salernitana, i convocati di Nicola: a sorpresa si rivede Perotti Ventiquattro calciatori disponibili per la trasferta di domani in terra ligure

"Se i medici mi danno l'ok, vorrei portare a Genova anche Perotti per consentirgli di tornare subito in gruppo anche se in settimana ha svolto solo due allenamenti". Davide Nicola lo aveva anticipato nel corso della conferenza stampa: a venti giorni di distanza dalla lesione muscolare al soleo, Diego Perotti è tornato già a disposizione. L'ex calciatore della Roma, infatti, rientra tra i 24 calciatori convocati per la sfida di domani in casa della Sampdoria. Quasi sicuramente l'attaccante andrà anche in panchina: da capire se sia in condizione anche di disputare qualche minuto contro i blucerchiati. Sono tornati in gruppo dopo la squalifica scontata anche Fazio e Bonazzoli.

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Davide Nicola ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Sampdoria e Salernitana.

PORTIERI: Belec, Russo, Sepe.

DIFENSORI: Dragusin, Fazio, Gagliolo, Gyomber, Ranieri, Veseli;

CENTROCAMPISTI: Bohinen, Coulibaly L., Di Tacchio, Ederson, Kastanos, Mazzocchi, Obi, Radovanovic, Zortea;

ATTACCANTI: Bonazzoli, Djuric, Mikael, Perotti, Ribery, Verdi.