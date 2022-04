Salernitana, ecco le date e gli orari delle partite contro Udinese e Fiorentina Sono stati resi noti dalla Lega di Serie A

Sono stati resi noti dalla Lega di Serie A gli orari della 15esima giornata di ritorno, in programma da sabato 23 a lunedì 25 aprile (clicca qui per il programma completo della giornata). La Salernitana "inaugurerà" la domenica pallonara con la sfida casalinga alla Fiorentina in programma alle 12.30 del 24 aprile (diretta Dazn e Sky). Prima del match contro i viola, però, il cavalluccio marino dovrà recuperare la partita contro l'Udinese, valida per la 19esima giornata, l'ultima del girone d'andata. La sfida, non disputata a causa dei contagi che avevano riguardato il gruppo squadra della Salernitana, si recupererà mercoledì 20 aprile con fischio d'inizio previsto per le 18.45. In attesa del probabile ricorso del Venezia (che ha ancora tempo per impugnare al Coni la decisione della Corte Sportiva d'Appello), inoltre, la Lega Serie A ha fissato anche la data e l'orario di disputa del recupero tra i granata ed i lagunari: la sfida si giocherà allo stadio Arechi mercoledì 27 aprile alle 18.