Salernitana, a Marassi per risorgere: è l'ultima chance per salvare la serie A Alle 14.30 i granata sfidano la Sampdoria: le probabili formazioni

È l’ultima chiamata per salire sul treno salvezza. Alle 14.30 allo stadio “Marassi” la Salernitana si gioca una partita da dentro o fuori contro la Sampdoria. Vincere significherebbe “risorgere” sportivamente e ad accorciare il divario sulla zona salvezza. A dare ancora più ossigeno ai granata di Davide Nicola è stata un’altra squadra ligure, il Genoa, uscito sconfitto 2-0 dalla sfida in casa del Milan. Ma adesso Ribery & co. dovranno fare la propria parte per accorciare sui grifoni e, poi, sfruttare al meglio la doppia chance messa a disposizione dai recuperi.

A spingere la Salernitana ci saranno 500 tifosi che nonostante il periodo festivo e le tre trasferte consecutive che attendono il cavalluccio marino in dieci giorni, non lasceranno sola la propria squadra del cuore.

Per Davide Nicola, un tempo bandiera genoana, sarà una sorta di derby. Ma il tecnico ha spiegato di essere concentrato soltanto su ciò che accadrà nel rettangolo verde. L’allenatore piemontese è pronto a riconfermare il 3-5-2 impiegato domenica all’Olimpico. Le due novità saranno dettate dai rientri degli squalificati Fazio e Bonazzoli: il primo prenderà il posto di Ranieri nel terzetto difensivo completato da Radovanovic e Gyomber; il secondo affiancherà Djuric in avanti. Tutto confermato in mezzo al campo: Bohinen sarà il centrale con Lassana Coulibaly ed Ederson nel ruolo di mezzali e Mazzocchi ed Obi sulle corsie esterne.

La Sampdoria di Marco Giampaolo si schiererà, invece, con il 4-3-1-2: Quagliarella affiancherà l’ex Caputo mentre Sensi agirà da sottopunta.

SAMPDORIA-SALERNITANA

Le probabili formazioni:

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Rincon, Ekdal, Thorsby; Sensi; Quagliarella, Caputo. A disposizione: Falcone, Ravaglia, Augello, Conti, Magnani, Yoshida, Supryaga, Candreva, Sabiri, Vieira, Damsgaard, Askildsen, Trimboli. Allenatore: Giampaolo

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, Ederson, Bohinen, Lassana, Verdi; Djuric, Bonazzoli. A disposizione: Belec, Russo, Dragusin, Gagliolo, Ranieri, Veseli, Di Tacchio, Kastanos, Zortea, Obi, Mikael, Perotti, Ribery. Allenatore: Nicola

Arbitro: Valeri di Roma 2 - assistenti: Dei Giudici-Lombardo - IV uomo: Colombo. Var: Manganiello /Avar:Mondin