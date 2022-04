Salernitana, Nicola carica: "Testa all'Udinese, con questo entusiasmo" Da verificare le condizioni di Sepe, Ederson e Obi. Ad Udine senza Djuric e Mazzocchi

“Un'ora di relax, solo un'ora. Poi subito testa ad Udinese-Salernitana. Con questo entusiasmo”. Davide Nicola lo aveva "annunciato" sui social e così è stato. Nel giorno di Pasqua la Salernitana è subito tornata in campo per iniziare a preparare la sfida contro l'Udinese. Il tecnico del cavalluccio marino dovrà verificare le condizioni di Sepe, Ederson e Obi. I primi due sono stati costretti ad abbandonare il campo per qualche acciacco, il terzo avrebbe dovuto giocare ma si è fermato nel riscaldamento. Problemi non da poco per il tecnico della Salernitana che dovrà fare a meno anche degli squalificati Djuric e Mazzocchi. Defezioni importanti che costringeranno l'allenatore piemontese a valutare a trecentosessanta gradi la situazione. Nel frattempo la Salernitana è riuscita a recuperare tre punti su Genoa e Venezia, ora distante solo tre lunghezze, ma è ancora lontana nove punti dal quartultimo posto del Cagliari che garantirebbe la permanenza in serie A. La speranza del cavalluccio marino, però, è racchiusa nelle due gare da recuperare e negli scontri diretti contro sardi e lagunari.