Salernitana, Sepe e Obi da valutare: Belec e Zortea in rampa di lancio Granata in campo dopo la vittoria contro la Samp, Nicola deve fare i conti con l'emergenza

Walter Sabatini ha definito un “mondiale” il rush finale che vedrà protagonista la Salernitana in questa seconda metà di aprile. Un tour de force che si aprirà mercoledì ad Udine e che sarà seguito dalla sfida casalinga di domenica contro la Fiorentina, dal (probabile) recupero di mercoledì 27 aprile con il Venezia all'Arechi e dalla sfida di Bergamo che si disputerà nel week-end del primo maggio. Quattro partite vitali per le sorti della Salernitana che, dopo il blitz conquistato in casa della Sampdoria, è già tornata ad allenarsi. Questa mattina i calciatori, rientrati in charter dalla Liguria, si sono ritrovati sul prato del Mary Rosy. I granata hanno aperto la seduta con una fase di attivazione fisica seguita da torelli. L’allenamento si è concluso con un lavoro sul possesso palla ed una partita finale. A tenere in ansia Davide Nicola sono le condizioni degli atleti usciti acciaccati dalla trasferta di “Marassi”. Sepe, colpito al polpaccio in un'uscita, era stato costretto a chiedere il cambio ed ha abbandonato il terreno di gioco zoppicando. Obi, invece, si è fermato prima del fischio d'inizio: durante il riscaldamento pre-gara il nigeriano, che avrebbe dovuto giocare titolare, ha accusato un indurimento muscolare. Le condizioni di entrambi sono monitorate dallo staff medico che scioglierà le riserve tra domani e martedì.

Di sicuro alla Dacia Arena mancheranno gli squalificati Djuric e Mazzocchi, entrambi diffidati e costretti a fermarsi a seguito del giallo ricevuto contro la Sampdoria. Nicola sta già iniziando ad immaginare le contromosse da schierare ad Udine: tra i pali, se Sepe non dovesse farcela, giocherà Belec che è già subentrato a partita in corso contro la Sampdoria; Zortea potrebbe essere l'alternativa naturale a Mazzocchi, mentre in avanti Ribery, Mikael e Verdi potrebbero prendere il posto di Djuric. Dovrebbe essere regolarmente in campo, invece, Ederson che aveva chiesto il cambio per qualche acciacco muscolare che dovrebbe essere smaltito in tempo per mercoledì. La preparazione dei granata riprenderà domani alle 15 presso il “Mary Rosy”.