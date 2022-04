Salernitana, su 696 ritorna Granatissimi: ospiti Calil e Chiacchio Appuntamento a partire dalle 21 su Ottochannel tv

Ritorna l'appuntamento con Granatissimi, la trasmissione di Ottochannel 696 dedicata alla Salernitana. In studio, con Carla Polverino, il direttore del quotidiano “Le Cronache” Tommaso D'Angelo e il consigliere comunale di Salerno, Mimmo De Maio. In collegamento Skype: l'ex calciatore della Salernitana, Caetano Calil e il nostro opinionista Peppe Iannicelli. Previsto un collegamento telefonico con l'avvocato Eduardo Chiacchio per le ultimissime sul caso Venezia dopo il ricorso presentato dai lagunari al Collegio di Garanzia del Coni.

Live dal club “Generazione Donato Vestuti” il nostro Filippo Notari per dare voce ai supporter granata. Riflettori puntati sulla corsa salvezza: si parlerà del blitz conquistato a “Marassi” contro la Sampdoria e della sfida in programma domani contro l'Udinese. In primo piano anche le prodezze del brasiliano Ederson, nuovo idolo della tifoseria granata. Nel corso della puntata ampia intervista allo scrittore Maurizio De Giovanni sulla “lite” social avuta con i tifosi granata.

Sarà possibile intervenire in diretta chiamando la redazione di Salerno allo 089 252486 o al numero verde gratuito 800 919 002. Sarà, inoltre, possibile inviare anche un messaggio sms o whatsapp al 3428725223.

La puntata, a partire dalle 21, sarà trasmessa sul canale 696 del digitale terrestre e in streaming su ottochannel.tv/direttalive/

In replica il mercoledì alle 16 e disponibile nella sezione on demand del sito web ottochannel.tv.