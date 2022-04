Udinese-Salernitana, dal Friuli parte l'assalto dei granata alla salvezza A spingere il cavalluccio marino ci saranno 800 tifosi, Nicola si affida al 3-5-2

Quella in programma questa sera (ore 18.45) ad Udine è un'altra partita da dentro o fuori per la Salernitana. I granata, nel recupero della 19esima giornata, hanno la possibilità di accorciare le distanze dal quartultimo posto e riaprire i giochi salvezza. Di fronte, però, si troveranno una delle squadre più in forma del campionato e che ha vinto le ultime tre partite, segnando 11 gol e subendone appena 3. Servirà, dunque, una grande prova per uscire con un risultato positivo dalla Dacia Arena. A spingere il cavalluccio marino ci saranno 800 tifosi.

I granata si schiereranno con il 3-5-2: tra i pali stringerà i denti Sepe che ha smaltito i postumi del problema al polpaccio accusato al “Marassi” e scenderà in campo dal 1'. A guidare la retroguardia sarà ancora una volta Radovanovic, ai cui fianchi ci saranno Gyomber e Fazio. Bohinen sarà il perno di centrocampo, Lassana Coulibaly ed Ederson le mezzali e Ranieri e Zortea gli esterni. Davanti sarà Ribery ad affiancare Bonazzoli, vista l'assenza dello squalificato Djuric. L'Udinese, priva di Molina, Pereyra e Beto, si schiererà con lo stesso modulo del cavalluccio marino. Deulofeu e Success formeranno la coppia d'attacco che proverà ad allungare il momento positivo attraversato dalla formazione friulana.

UDINESE-SALERNITANA

(Dacia Arena - ore 18.45)

Le probabili formazioni:

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Marì, Perez; Soppy, Makengo, Walace, Samardzic, Udogie; Deulofeu, Success. A disposizione: Padelli, Gasparini, Zeegelaar, Arslan, Benkovic, Nuytinck, Jajalo, Nestorovski, Pussetto. Allenatore: Cioffi

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Zortea, Ederson, Bohinen, Lassana, Ranieri; Ribery, Bonazzoli. A disposizione: Belec, Jaroszynski, Veseli, Verdi, Di Tacchio, Kastanos, Dragusin, Capezzi, Delli Carri, Vergani, Mikael, Perotti. Allenatore: Nicola

Arbitro: Sozza di Seregno – assistenti: Galetto e Vono. IV uomo: Minelli. Var: Di Paolo/Avar:Paganessi.