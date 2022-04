Salernitana, risveglio muscolare ad Udine nella "piazza di Zico" Nicola ha portato i suoi calciatori tra la gente in vista del match di questa sera

Ad Udine è diventata, ormai, celebre come la “piazza di Zico”. Un luogo simbolo della città friulana che nel 1983 ospitò la presentazione del campione brasiliano. E che questa mattina è stato scelto da Davide Nicola per il risveglio muscolare della sua Salernitana. Il tecnico piemontese, che nella stagione 2018-2019 ha allenato i bianconeri, questa mattina ha portato i suoi calciatori in piazza XX Settembre per svolgere un breve allenamento in vista della partita di questa sera alla Dacia Arena. Una scelta che ha destato particolare curiosità tra i cittadini friulani e che, al tempo stesso, ha richiamato anche alcuni tifosi granata, arrivati in Friuli (ne sono previsti oltre 800) per sostenere il cavallucio marino in una delle partite più importanti della stagione. Proprio per allentare la pressione Nicola ha scelto un'inedita modalità per effettuare il risveglio muscolare. Il tutto è durato una ventina di minuti. Poi i calciatori hanno ottenuto qualche ora di paura per ricaricare le batterie e arrivare nel migliore dei modi alla sfida della Dacia Arena.