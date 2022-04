Salernitana: "Zitt", il sindaco Napoli rilancia il mood in chiave salvezza Il primo cittadino: "Voglio incrociare le dita come si dice. Non parliamone e facciamo i fatti"

A margine dell'evento di presentazione della Fiera del Crocifisso Ritrovato nel centro storico, il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha seguito lo stato d'animo dei tifosi del Cavalluccio Marino in festa per la vittoria di Udine, la seconda vittoria consecutiva, ma che scaramanticamente predicano calma per la Salernitana in chiave salvezza. "Voglio incrociare le dita come si dice. Insomma, speriamo dai. - ha affermato il primo cittadino - C'è un mood che passa tra i tifosi: è zitt, zitt. Non parliamone e facciamo i fatti".

Si replica in città e sui social quanto accaduto nella corsa del gruppo allenato da Fabrizio Castori, capace nelle ultime giornate di sorprendere Lecce e Monza per la promozione in Serie A senza passare per i playoff. Il sindaco rinnova quanto sta avvenendo in queste ore tra i supporter, già pronti a riempire l'Arechi per la sfida con la Fiorentina, in programma domenica (ore 12.30).