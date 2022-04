Salernitana-Fiorentina, un leader dei viola salterà la sfida dell'Arechi Un altro titolare ha saltato la gara di Coppa Italia con la Juventus, ma sarà recuperato

L'insoddisfazione per il risultato, che non ha premiato la mole di gioco prodotta con l'eliminazione dalla Coppa Italia dopo la sconfitta con la Juventus all'Allianz Stadium (2-0) e c'è anche un titolare da forfait per la prossima sfida in calendario per la Fiorentina.

A meno di clamorose sorprese, Lucas Torreira salterà la gara con la Salernitana, in programma domenica (ore 12.30) all'Arechi. Il centrocampista uruguagio, decisivo nella crescita dei viola, che puntano a un posto UEFA, è stato sostituito nel corso di Juventus-Fiorentina a causa di un trauma contusivo al fianco sinistro. In mattinata il mediano si è sottoposto a esami strumentali, che hanno evidenziato una lesione di primo grado del muscolo trasverso dell'addome. Torreira ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitivo, come presentato dal club nel report ufficiale, e sarà rivalutato nei prossimi giorni, ma appare destinato a una inevitabile assenza a Salerno.

Nella serata di ieri Vincenzo Italiano non ha potuto contare su un altro titolare, Nikola Milenkovic, che non è sceso in campo per un forte disturbo gastrointestinale, ma che dovrebbe essere recuperato nelle prossime ore.