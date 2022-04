Salernitana, Gyomber protagonista nel sociale. Le ultime dal "Mary Rosy" Il difensore è testimonial della Lega Italiana Sclerosi Sistemica: "Onorato di rappresentarla"

È ripresa nel pomeriggio la preparazione della Salernitana, che domenica (ore 12.30) ospiterà la Fiorentina. Lavoro di ripristino muscolare per i granata scesi in campo contro l'Udinese, nella gara vinta con il risultato di 1-0, mentre il resto della squadra ha svolto fase di attivazione fisica seguita da esercitazioni tecnico-tattiche. Partitella finale per il gruppo con il lavoro differenziato sostenuto da Mamadou Coulibaly, Riccardo Gagliolo, Wajdi Kechrida, Lys Mousset e Matteo Ruggeri. Joel Obi ha svolto solo terapie. Il prossimo allenamento è in programma domani alle 15.

Nel frattempo, Norbert Gyomber è protagonista anche nel sociale. Il difensore del Cavalluccio Marino è testimonial della campagna 2022 per la destinazione del 5x1000 alla Lega Italiana Sclerosi Sistemica. Il difensore della Salernitana, che conosce le difficolta` di chi vive la sclerosi sistemica e ha deciso di essere al fianco dell’associazione. "Sono onorato di rappresentare quest’anno la Lega Italiana Sclerosi Sistemica che sostengo da tempo, apprezzandone il lavoro e riconoscendone l’importanza non solo per i pazienti ma anche per tutti i familiari che si trovano spesso a gestire la malattia nella quotidianita`. - ha affermato Gyomber - Mi auguro che insieme si riescano a superare alcuni dei tanti ostacoli che i malati si trovano ad affrontare, ostacoli che sono spesso dettati dal fatto che la sclerosi sistemica non ha ancora un riconoscimento sociale e viene spesso sottovalutata. Come sportivo credo nel gioco di squadra che e` fondamentale per arrivare all’obiettivo e spero di coinvolgere molti di voi".