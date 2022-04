Salernitana, il cammino fino alla penultima. Incognita data col Venezia Fiorentina, Atalanta, Cagliari ed Empoli nel percorso granata con il jolly contro i lagunari

Nel primo pomeriggio il Collegio di Garanzia del Coni ha respinto l'istanza cautelare presentata dal Venezia aprendo, quindi, al recupero tra i lagunari e la Salernitana all'Arechi. Resta, però, l'incognita sulla data e sull'orario del match. Pochi minuti fa, è stata comunicata la programmazione delle partite di Serie A fino alla penultima giornata. È attesa per Salernitana-Venezia, che dalla prima comunicazione di via Rosellini è indicata come calendarizzata per mercoledì 27 (ore 18), ma potrebbe slittare e inserirsi tra la 35esima e la 36 giornata.

Nel frattempo, sono ufficiali le date e gli orari di altri tre impegni. Dopo Salernitana-Fiorentina, in programma domenica alle 12.30, il Cavalluccio Marino sarà ospite dell'Atalanta lunedì 2 maggio (ore 20.45): Monday Night, quindi, contro gli orobici. La sfida con il Cagliari è fissata per domenica 8 (calcio d'inizio alle 18) all'Arechi. La trasferta di Empoli è in programma sabato alle 15. Resta da definire l'ultimo turno, che sarà definito in base agli equilibri di classifica puntando sulla contemporaneità per i vari obiettivi.

Serie A - Il calendario granata

34) Salernitana-Fiorentina domenica 24/4 ore 12.30

35) Atalanta-Salernitana lunedì 2/5 ore 20.45

36) Salernitana-Cagliari domenica 8/5 ore 18

37) Empoli-Salernitana sabato 14/5 ore 15