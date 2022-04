Salernitana-Fiorentina: Arechi verso il pienone: venduti 12mila biglietti Entusiasmo a mille in città: la carica dei 20mila per spingere il cavalluccio marino

La chiamata a raccolta è partita un istante dopo il triplice fischio di Udinese-Salernitana. E gli effetti sono stati subito straordinari. In ventiquattr'ore sono stati venduti circa 10mila biglietti per Salernitana-Fiorentina, sfida in programma domenica mattina (ore 12.30) allo stadio Arechi. Alle 20 di ieri sera il dato dei biglietti venduti era di 11351 tagliandi, 215 dei quali quali per la Curva Nord, settore destinato ai tifosi toscani. Agli oltre 11mila ticket acquistati in queste ore vanno, inoltre, aggiunti i 2906 sostenitori che nelle scorse settimane hanno acquistato il mini-abbonamento valido per le ultimi 5 partite casalinghe. Ad oltre 48 ore dal fischio d'inizio, dunque, sono già 14.257 le presenze certe sugli spalti di via Allende per una “finale” che metterà in palio punti pesanti in chiave salvezza. Ma il dato è destinato a crescere ancora: anche stamattina dinanzi ai punti vendita abilitati alla cessione dei biglietti si sono registrate file. Tanti altri stanno sfruttando i canali online per assicurarsi un posto sui gradoni dell'Arechi che, con il ritorno della capieza al 100%, potrà ospitare fino a 30mila spettatori.