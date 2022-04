Salernitana-Venezia: il Coni fissa l'udienza, la data del recupero è un rebus La decisione spetterà alla Lega di Serie A: già in giornata potrebbero arrivare novità

La sfida infinita tra Salernitana e Venezia si arricchisce di un ulteriore capitolo. Il Collegio di Garanzia dello Sport ha, infatti, calendarizzato per il 2 maggio l'udienza relativa al ricorso presentato dai lagunari per provare a ribaltare i primi due gradi di giudizio. La discussione prenderà il via alle 15 presso la sede del Coni. I veneti, come è noto, chiedono la vittoria a tavolino ed il punto di penalizzazione in classifica per i granata.

La comunicazione è arrivata all'indomani del decreto monocratico emesso dalla presidente Gabriella Palmieri e con il quale è stata respinta l'istanza cautelare presentata dai lagunari per chiedere la sospensione del comunicato con cui la Lega di Serie A aveva fissato al 27 aprile la data del recupero.

Adesso, mentre l'iter giudiziario farà il suo iter, bisognerà capire cosa intenderà fare la Lega di Serie A. Le ipotesi sul tavolo sono due: confermare il recupero di Salernitana-Venezia per le 18 di mercoledì 27 aprile o attendere prima l'esito dell'udienza dinanzi al Coni. Se dovesse prevalere questa seconda ipotesi, il match tra granata e lagunari potrebbe essere recuperato il 5 maggio, tra la partita con l'Atalanta del 2 maggio e quella con il Cagliari dell'8 maggio. Entro la giornata il rebus potrebbe essere sciolto.