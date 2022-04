Salernitana-Venezia, la Lega ha deciso: slitta la data del recupero Ecco quando si giocherà la partita dell’Arechi

Dopo un'attenta fase di valutazione la Lega di Serie A ha deciso di modificare la data in cui verrà recuperata Salernitana-Venezia, partita valida per la prima giornata del girone di ritorno. Il match dell'Arechi, inizialmente in programma il 27 aprile alle 18, di recupererà giovedì 5 maggio, sempre alle 18. Il ricorso al CONI presentato dai lagunari ha spinto i vertici del campionato di massima serie a seguire la strada della prudenza e ad apportare una modifica a quanto comunicato nelle scorse settimane. L'appello dei veneti - che hanno ricevuto già una prima bocciatura ieri in merito alla richiesta di annullare l'atto con cui veniva fissato il recupero - sarà discusso nella sede del Coni alle 15 di lunedì 2 maggio. Se, come appare molto probabile, l'ultimo grado di giudizio dovesse respingere il ricorso del Venezia, la partita dell'Arechi si disputerà alle 18 di giovedì 5 maggio. Quattro giorni prima, il 2 maggio alle 20,45, i granata scenderanno in campo a Bergamo contro l'Atalanta; tre giorni dopo, domenica 8 maggio alle 18, la Salernitana affronterà il Cagliari all'Arechi. Tre sfide in sette giorni ed un futuro tutto da scrivere.