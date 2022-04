Salernitana, si ferma Radovanovic: Nicola ridisegna la difesa Il calciatore ha svolto fisioterapia ed è in forte dubbio per la sfida con la Fiorentina

Ivan Radovanovic è in forte dubbio per la sfida di domenica contro la Fiorentina. Il calciatore serbo si è fermato a causa di un risentimento muscolare al flessore sinistro. Le partite ravvicinate giocate dal 33enne hanno lasciato il segno sull'atleta che, dopo essere stato impiegato in mezzo al campo, stava dando un contributo importante soprattutto al centro della difesa. Radovanovic ha svolto fisioterapia e le speranze di vederlo in campo domenica alle 12.30 sono ridotte. Se non dovesse farcela, al suo posto giocherebbe Dragusin. Ma non è da escludere nemmeno l'impiego di Ranieri come "braccetto" di sinistra e Zortea esterno. A parte hanno lavorato anche M. Coulibaly, Gagliolo, Kechrida, Obi e Ruggeri che hanno svolto un lavoro atletico specifico. E' tornato in gruppo, invece, Mousset che ha smaltito i postumi dell'infortunio subito a metà marzo.

Il resto della squadra ha aperto la seduta con una fase di attivazione fisica seguita da esercitazioni tattiche. L’allenamento è terminato con una partita finale.

La seduta di rifinitura in vista della gara di domenica contro la Fiorentina è fissata per domani alla ore 11:00.