Salernitana-Fiorentina, Radovanovic stringe i denti: i convocati di Nicola Torna in gruppo anche Ruggeri, in quattro ancor ai box

Potrebbe stringere i denti Ivan Radovanovic. Il calciatore della Salernitana, "rinato" come centrale difensivo, è stato convocato regolarmente da Davide Nicola per la sfida di domani contro la Fiorentina. L'atleta ieri non si era allenato a causa di un risentimento muscolare. Le sue condizioni saranno monitorate con grande attenzione dallo staff medico ma è probabile che, considerata l'importanza della posta in palio, Radovanovic partirà dal 1'. In alternativa potrebbe scalare in difesa Ranieri, oppure potrebbe essere impiegato Dragusin. Si rivede tra i titolari anche Ruggeri che ha smaltito i postumi dell'infortunio muscolare subito nelle scorse settimane. Ancora ai box Gagliolo, Obi, Mamadou Coulibaly e Kechrida.

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Davide Nicola ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Salernitana e Fiorentina.

PORTIERI: Belec, Fiorillo, Russo, Sepe.

DIFENSORI: Delli Carri, Dragusin, Fazio, Gyomber, Ranieri;

CENTROCAMPISTI: Bohinen, Capezzi, L. Coulibaly, Di Tacchio, Ederson, Kastanos, Mazzocchi, Radovanovic, Ruggeri, Zortea;

ATTACCANTI: Bonazzoli, Djuric, Mikael, Perotti, Ribery, Verdi.