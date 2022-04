Salernitana: infrastrutture e vivaio, Iervolino pensa anche al futuro Blitz al "Volpe" del presidente che ha assistito alla vittoria della Primavera

Uno dei punti cardine del progetto sportivo immaginato da Danilo Iervolino è legato alla valorizzazione del settore giovanile. Un obiettivo per il quale la società ha già iniziato a lavorare e che prenderà ancora più forma a partire dalla prossima stagione. Nel frattempo i riflettori sul vivaio restano accesi. Non a caso Danilo Iervolino, questo pomeriggio, ha fatto tappa al campo “Volpe” per assistere alla partita vinta 4-2 dalla formazione “Primavera” contro il Crotone (doppietta di Guida, gol di Russo e Perrone). Un modo per manifestare vicinanza ai granatini ma anche per ribadire l'interesse della società per la “cantera”. Non a caso tra i progetti a cui sta lavorando Iervolino c'è la realizzazione di un centro sportivo dove poter ospitare gli allenamenti della prima squadra e del settore giovanile. Con gli amministratori salernitani sarebbero state valutate due soluzioni, una ubicata nell'area della ex D'Agostino e un'altra nella zona dell'impianto di depurazione. Al momento, però, si tratta soltanto di idee e non sono state scartate nemmeno le ipotesi proposte da comuni confinanti.

Insieme all'impiantistica sportiva, però, la nuova proprietà intende mettere mano anche al progetto sportivo del vivaio. Non a caso Iervolino si è intrattenuto a parlare con l'allenatore della Primavera, Gianluca Procopio. Al “Volpe”, inoltre, ha fatto capolino anche Davide Nicola che già in conferenza stampa aveva rimarcato l'importanza del settore giovanile. «Vado a vedere la partita della Primavera perché è importante visionare quelle che potrebbero essere le nuove leve», le parole del tecnico che già nelle scorse settimane aveva seguito da vicino le prestazioni dei granatini.