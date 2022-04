Salernitana-Fiorentina, Iervolino costretto al forfait: «Tiferò da casa» «La mia famiglia è tutta allo stadio per sostenere la squadra»

Non c'è Danilo Iervolino sugli spalti dell'Arechi per Salernitana-Fiorentina. Il presidente, fermato da un'indigestione, sarà costretto a seguire la partita da casa. In via Allende, però, è presente tutta la sua famiglia per sostenere la Salernitana. «Oggi tiferò da casa poiché ho avuto una indigestione,ma la mia famiglia è tutta allo stadio per sostenere la squadra. Forza ragazzi, avanti tutta!», il messaggio lanciato dall'imprenditore di Palma Campania attraverso i canali social del club.