Salernitana, emozione Iervolino: «Festeggiamo ma con i piedi saldi per terra» Sabatini: «Non potremmo mai dimenticare quanto sta succedendo». Mister e squadra: «Osiamo, sogniamo»

Un'indigestione ha costretto Danilo Iervolino a restare a casa e a seguire a distanza Salernitana-Fiorentina. Ma la gioia è stata ugualmente immensa per il terzo successo consecutivo dei granata, tornati prepotentemente in corsa per la salvezza. «Festeggiate e uniamoci tutti in un grido di gioia per i nostri campioni. Restiamo con i piedi saldi per terra ma con un unico grande obiettivo. Avanti tutta granata», ha scritto sui social il presidente del cavalluccio marino, rilanciando in “mondovisione” le immagini di un Arechi ricolmo di gioia e passione.

Una spinta incessante, rimarcata anche da Davide Nicola che ha racchiuso le sue emozioni in due parole: «Osiamo, sogniamo». Un concetto, sicuramente, condiviso anche da Walter Sabatini, tra gli artefici di questa rinascita sportiva della Salernitana. «Dobbiamo ancora fare tutto ma queste cose sono successe e non potremmo mai dimenticarle», ha scritto sui social il ds granata.

Ma dopo il successo contro la Fiorentina anche tanti calciatori granata hanno manifestato sui social la propria gioia. «Nove punti in 3 partite. Oggi grande vittoria e grazie a tutti. È stata un'emozione grandissima», le parole di Franck Ribery che ha ricevuto centinaia di commenti d'incitamento non soltanto dai tifosi di fede granata. «Fino alla fine, tutti insieme», le parole di Simone Verdi a cui hanno fatto eco quelle di Federico Bonazzoli che ha dedicato il gol-vittoria ed i tre punti alla gente di Salerno: «Per voi», il messaggio del capocannoniere granata.

Grande gioia anche per Matteo Ruggeri, rientrato a sorpresa e protagonista in occasione del gol del 2-1. «Sembrava tutto fiunito e invece siamo qui ad osare e sognare per raggiungere ciò che meritiamo insieme a tutte le persone che ci danno una spinta incredibile come se fossero la nostra spalla destra. Salerno è viva e lo sarà fino alla fine». Fondamentale anche l'apporto di Emil Bohinen, rivelazione di questa seconda parte di stagione. «È per te, Salerno. Un'altra grande vittoria e tre punti».

Carica suonata anche da Grigoris Kastanos: «La terza vittoria consecutiva. Oggi davanti alla nostra gente. Ci crediamo sempre di più».

Per Norbert Gyomber si tratta di una «grande vittoria ma c'è ancora tanto da fare». Luigi Sepe, invece, ha spiegato che «Non è un caso. Tre vittorie consecutive non si fanno per fortuna. Noi ci abbiamo sempre creduto. Ora ci crederemo ancora più di prima. Lotteremo fino alla fine».Nadir Zortea, infine, ha preso ispirazione dallo striscione srotolato ad inizio partita dalla Curva Sud, riadattandolo al momento: «Voliamo più in alto, più su. Perche vogliamo scrivere una storia impossibile».