Salernitana, il segreto del successo è (anche) nella "regola delle 24 ore" Il retroscena svelato dal tecnico Davide Nicola in conferenza stampa

Dopo la vittoria conquistata contro la Fiorentina, Davide Nicola ha raggruppato tutti i suoi calciatori per evitare cali di concentrazione e senso di appagamento. «Vincere tre partite consecutive è gratificante ma la parte più difficile arriva adesso», ha spiegato l'allenatore della Salernitana ai suoi ragazzi, con i quali è riuscito a costruire la giusta alchimia per tentare l'impresa salvezza. Un traguardo che non è in questo campionato mai stato così vicino ma per il quale dovrebbero servire comunque altre tre vittorie sulle cinque partite restanti.

Nicola, considerato anche il tour de force che attende la Salernitana nel mese di maggio, ha concesso due giorni di riposo ai suoi calciatori che torneranno in campo mercoledì pomeriggio al “Mary Rosy”. Prima del rompete le righe, però, il tecnico piemontese ha voluto ricordare la “regola delle 24 ore”. Un concetto istituito da Dawn Staley, allenatrice e leggenda del basket femminile americano, per la quale un gruppo deve avere 24 ore di tempo per festeggiare una vittoria o smaltire i postumi di una delusione. Poi tutto deve essere lasciato alle spalle e bisogna concentrarsi sulle sfide future.

Una “regola” che Davide Nicola ha sposato nell'arco della sua carriera e che ha provato a trasmettere anche alla Salernitana in questa sfida impossibile per restare in serie A.