Salernitana, mercoledì la ripresa: da verificare Verdi e Radovanovic A Bergamo i granata potrebbero presentarsi con diverse novità di formazione

Dopo il successo conquistato contro la Fiorentina, la Salernitana beneficerà di due giorni di riposo. I granata torneranno in campo mercoledì pomeriggio per iniziare a preparare la partita di lunedì contro l'Atalanta e i due scontri diretti ravvicinati con Venezia e Cagliari. Nicola, alla ripresa degli allenamenti, dovrà verificare le condizioni di Simone Verdi, uscito all'intervallo per un risentimento muscolare: il calciatore si sottoporrà agli esami strumentali per capire l'entità del problema. La speranza del tecnico è che non si tratti di nulla di serio, anche perché l'ex Bologna e Napoli sta attraversando un buon momento di forma.

Controlli medici a cui dovrà sottoporsi anche Ivan Radovanovic: il serbo, già assente contro la Fiorentina, è ai box per un risentimento muscolare. Gli esami medici serviranno a capire se il calciatore potrà rientrare già in occasione della gara da ex contro i nerazzurri o se lo stop sarà più lungo del previsto. Contro i nerazzurri, tra l'altro, Nicola potrebbe far rifiatare qualcuno dei suoi calciatori anche per arrivare al meglio al doppio scontro diretto contro Venezia e Cagliari.