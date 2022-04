Salernitana, febbre granata: esodo a Bergamo e prezzi popolari con il Venezia Terminati i biglietti per il settore ospiti dello Gewis Stadium. Parte la prevendita per il recupero

Sono terminati nel giro di due ore i 1632 biglietti per il settore ospiti del Gewis Stadium dove lunedì sera la Salernitana affronterà l’Atalanta. Un chiaro segnale di come la febbre del tifo stia raggiungendo temperature altissime, ancor di più dopo le tre vittorie consecutive conquistate dai ragazzi di Davide Nicola. La prevendita era partita in mattinata ma, nel giro di due ore, la scorta messa a disposizione della tifoseria è granata è terminata. Adesso i sostenitori potranno acquistare tagliandi della Tribuna centrale dove è consentito l’accesso ai salernitani.

Nel frattempo la Salernitana si appresta a lanciare anche la prevendita per il recupero di giovedì 5 maggio (ore 18) contro il Venezia. Come era accaduto già con la Fiorentina ci saranno prezzi popolari per riempire l’Arechi. Forti agevolazioni, inoltre, saranno dedicate ai possessori del mini abbonamento che potranno acquistare il biglietto al costo simbolico di 3 euro.

Di seguito la nota ufficiale con prezzi e modalità di acquisto:

L’U.S. Salernitana 1919 comunica che a partire dalle ore 10:00 di giovedì 28 aprile saranno in vendita per ventiquattro ore con diritto di prelazione per i possessori di Granata Card o Fidelity Card della Salernitana, i tagliandi per la gara di Campionato Serie A TIM Salernitana – Venezia in programma giovedì 5 maggio alle ore 18:00 presso lo Stadio ‘Arechi’ di Salerno.

La vendita libera partirà alle ore 10:00 di venerdì 29 aprile.

I possessori del mini abbonamento “Fino alla fine” avranno diritto di prelazione dalle ore 10:00 di giovedì 28 aprile per quarantotto ore con la possibilità di acquistare il tagliando nello stesso posto dell’abbonamento alla tariffa agevolata di 3€.

E’ possibile acquistare i tagliandi online a questo link https://ussalernitana1919.vivaticket.it/e presso i punti vendita VivaTicket. Per questa gara non è ammesso il cambio utilizzatore.

Prezzi

Tribuna Rossa Vip Nord-Sud: € 63 + € 3,00 (intero) - € 37 + € 3,00 (over 65 e donne) - € 37 + € 3,00 (under 14)

Tribuna Verde Sud/Nord: € 47 + € 3,00 (intero) - € 27 + € 3,00 (over 65 e donne) - € 27 + € 3,00 (under 14)

Tribuna Azzurra: € 37 + € 3,00 (intero) - € 22 + € 2,00 (over 65 e donne) - € 22 + € 2,00 (under 14)

Distinti: € 28 + € 2,00 (intero) - € 16 + € 2,00 (over 65 e donne) - € 16 + € 2,00 (under 14)

Curva Sud: € 16 + € 2,00 (intero) - € 2,00 (Under 14 - in vendita esclusivamente in ricevitoria)

Tagliandi omaggio Under 14

Al fine di ricevere il tagliando omaggio riservato ad Under 14 va inoltrata richiesta all’indirizzo mail under14venezia@ussalernitana1919.it entro e non oltre le ore 10:00 di sabato 30 aprile. I biglietti omaggio saranno emessi, fino ad esaurimento dei posti disponibili, ad un solo Under 14 per nucleo familiare e saranno del settore Distinti. E’ fatto obbligo di accompagnatore che può acquistare biglietto intero o ridotto donna (madre).

Le richieste pervenute prima delle ore 10:00 giovedì 28 aprile non saranno prese in considerazione.

Soltanto le richieste con esito positivo riceveranno comunicazione via mail con il tagliando d’accesso.