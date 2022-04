Salernitana, ripresa al Mary Rosy: Nicola attende buone notizie dall'infermeria Da verificare non soltanto Verdi e Radovanovic ma anche Gagliolo e Obi

Dopo il successo conquistato contro la Fiorentina, Davide Nicola ha concesso due giorni di riposo ai suoi calciatori per ricaricare le batterie e arrivare nel modo giusto al tour de force salvezza. Da oggi, però, si tornerà a fare sul serio: sul prato del Mary Rosy la Salernitana inizierà a preparare i prossimi impegni che risulteranno decisivi per la conquista della permanenza in massima serie. Alla ripresa il tecnico del cavalluccio marino farà anche il punto della situazione sugli infortunati. I riflettori principali sono puntati su Verdi e Radovanovic: il primo contro la Fiorentina era uscito dopo 45' di ottimo livello, il secondo aveva guardato la sfida dell'Arechi dalla tribuna. Dagli esami strumentali sarà possibile capire l'entità dei due infortuni. L'attaccante dovrebbe recuperare per la partita di lunedì anche se potrebbe partire dalla panchina; più difficile, invece, che il serbo riesca a tornare disponibile per la sfida contro la sua ex squadra. Bisognerà, inoltre, verificare le condizioni di Obi e Gagliolo che potrebbero tornare utili in vista del rush finale. Nicola, infatti, tenendo conto che la Salernitana dovrà giocare tre partite in sei giorni, spera di avere a disposizione una rosa quanto più ampia possibile. Non a caso lo staff medico sta provando a recuperare anche Mamadou Coulibaly che a fine marzo era stato costretto a fermarsi nuovamente a causa dell'ennesimo infortunio muscolare di una stagione maledetta.