Salernitana, all'Arechi prove generali anti-Atalanta Domani pomeriggio la rifinitura, poi la partenza per la Lombardia

La Salernitana questa mattina all'Arechi ha effettuato le prove generali in vista della partita di lunedì sera contro l'Atalanta. Davide Nicola ha scelto di effettuare il penultimo allenamento sul prato dell'Arechi, in modo da lavorare sulla tattica e sperimentare le possibili soluzioni da utilizzare allo Gewiss Stadium.

I granata hanno aperto la seduta con una fase di attivazione fisica seguita da esercizi di tecnica dinamica. L’allenamento si è concluso con un lavoro tattico. Resta invariata la situazione degli acciaccati: Obi e Radovanovic hanno svolto un lavoro atletico specifico, tutti gli altri saranno arruolabili per il posticipo di Bergamo.

La seduta di rifinitura in vista della gara di lunedì a Bergamo è fissata per domani alle ore 15. Al termine dell'allenamento la squadra partirà alla volta della Lombardia. Davide Nicola non terrà la consueta conferenza stampa pre-partita.