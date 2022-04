Serie A. La Samp vince il derby e vede la salvezza, Genoa nei guai I rossoblu falliscono un rigore al 95’, decide il gol di Sabiri

Con un gol di Sabiri al 25' del primo tempo la Sampdoria si è aggiudicata il derby contro il Genoa. Tre punti d'oro per i blucerchiati che, adesso, con 33 punti, sono ad un passo dalla salvezza. Resta penultimo, invece, il Genoa che mastica amarissimo per il rigore fallito al 95' da Criscito. Ai rossoblu servirà un miracolo per evitare la retrocessione in B. La sfida di "Marassi" è stata seguita con particolare interesse anche dai tifosi della Salernitana che, adesso, sperano in un risultato positivo a Bergamo per staccare in classifica i liguri ed avvicinare il Cagliari, quartultimo in classifica.