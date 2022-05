Salernitana, tegola in difesa: Ranieri si ferma, Fazio stringe i denti L'ex Fiorentina sarà sostituito da Dragusin, oggi la rifinitura

Davide Nicola sarà costretto a ridisegnare la difesa per la sfida di domani sera contro l'Atalanta. Nell'ultimo allenamento svolto allo stadio Arechi si è fermato Luca Ranieri a causa di un problema muscolare. Quasi sicuramente il calciatore di proprietà della Fiorentina sarà costretto ad alzare bandiera bianca; al suo posto dovrebbe giocare Dragusin, calciatore che dopo un avvio molto incoraggiante è finito indietro nelle gerarchie tattiche di Nicola. Da valutare, però, ci sono anche le condizioni di Fazio: l'argentino ha subito un affaticamento ed è stato gestito. Il suo impiego, però, non dovrebbe essere in dubbio. Sarà lui a guidare la retroguardia con Gyomber e Dragusin. L'assenza di Ranieri costringerà Nicola a fare anche altre valutazioni: Ruggeri, che può giocare anche nella difesa a tre, dovrebbe partire dalla panchina; le alternative in difesa, infatti, non sono molte: Gagliolo si è da poco ristabilito ed ha effettuato un solo allenamento con la squadra; Jaroszynski e Delli Carri non giocano da un po'. In mediana, dunque, Nicola dovrebbe riproporre in blocco il centrocampo schierato contro la Fiorentina, mentre in avanti sarà Bonazzoli ad affiancare Djuric. La rifinitura in programma alle 15 servirà al tecnico per sciogliere gli ultimi dubbi e valutare nel dettaglio le condizioni dei suoi calciatori.