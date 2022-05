Serie A. Il Venezia esce a testa alta dallo Stadium, la Juve ringrazia Bonucci I bianconeri superano 2-1 il fanalino di coda che giovedì sarà di scena a Salerno

Il Venezia sfiora l'impresa in casa della Juventus ma, alla fine, è costretto a tornare a casa senza punti. I bianconeri vincono 2-1 allo Juventus Stadium con una doppietta di Bonucci. Ma la squadra veneta esce a testa alta: dopo essere andata sotto nel primo tempo, la formazione del neo tecnico Soncin (allenatore della Primavera che è subentrato all'esonerato Zanetti) ha prodotto diverse palle gol, riuscendo a pareggiare nella ripresa con Aramu. Sul risultato di 1-1, però, è arrivata la reazione della Juventus che ha trovato il nuovo vantaggio con Bonucci sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La Vecchia Signora resta nella scia del Napoli, il Venezia resta ultimo e giovedì è atteso a Salerno per il recupero della prima giornata di ritorno. La classifica, in attesa di Atalanta-Salernitana, resta invariata: Venezia 22, Genoa e Salernitana 25, Cagliari 28, Sampdoria e Spezia 33.