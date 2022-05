Atalanta-Salernitana, due assenze tra i granata: i convocati di Nicola Ritornano in lista Mamadou Coulibaly e Mousset che hanno recuperato dai rispettivi infortuni

Franck Ribery e Luca Ranieri non sono partiti con la restante parte dei compagni per la trasferta che domani sera vedrà impegnata la Salernitana in casa dell'Atalanta. Il francese è alle prese con lievi acciacchi muscolari ed è rimasto precauzionalmente a riposo; il difensore, invece, si è infortunato nell'allenamento di sabato e l'entità del problema sarà appurata nelle prossime ore. Nella lista dei 25 convocati ritornano Mamadou Coulibaly e Mousset; di nuovo disponibile anche Gagliolo che potrebbe rappresentare una soluzione da impiegare a partita in corso. Sono rimasti a Salerno per scelta tecnica, invece, Veseli, Kechrida, Vergani e Delli Carri.

Al termine della seduta di rifinitura di questo pomeriggio il mister Davide Nicola ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Atalanta e Salernitana.

PORTIERI: Belec, Fiorillo, Russo, Sepe.

DIFENSORI: Dragusin, Fazio, Gagliolo, Gyomber, Jaroszynski;

CENTROCAMPISTI: Bohinen, Capezzi, Coulibaly L., Coulibaly M., Di Tacchio, Ederson, Kastanos, Mazzocchi, Ruggeri, Zortea;

ATTACCANTI: Bonazzoli, Djuric, Mikael, Mousset, Perotti, Verdi