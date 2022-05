Il Cagliari pensa al ribaltone prima di Salerno: Mazzarri verso l'esonero I sardi seguono l'esempio del Venezia e pensano all'allenatore della Primavera per la successione

Non c'è ancora l'ufficialità. Ma quasi sicuramente il Cagliari si giocherà lo “spareggio” salvezza di Salerno con un altro allenatore in panchina. La società rossoblu è ad un passo dall'esonerare Walter Mazzarri la cui posizione era apparsa fortemente in bilico dopo il ko casalingo contro il Verona. In caso di ribaltone il Cagliari punterebbe su di una soluzione interna: per le ultime tre partite, infatti, la guida tecnica potrebbe essere affidata ad Alessandro Agostini, allenatore della formazione Primavera sarda. Una scelta già adottata dal Venezia che nei giorni scorsi ha esonerato Paolo Zanetti, affidando la panchina dei lagunari ad Andrea Soncin, tecnico della Primavera arancioneroverde. Vicende seguite con particolare interesse anche dalla Salernitana: i granata, infatti, dopo la trasferta di questa sera a Bergamo dovranno affrontare prima il Venezia e poi il Cagliari.