Atalanta-Salernitana 1-1, rivivi le emozioni dello Gewiss Stadium La fotogallery di Carlo Giacomazza

Non basta una prestazione super alla Salernitana per conquistare l'intera posta in palio contro l'Atalanta. Ma il punto conquistato allo Gewiss Stadium vale tanto in ottica salvezza. Rivivi le emozioni del match attraverso gli scatti di Carlo Giacomazza.