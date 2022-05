Salernitana, è Nicola-mania: «Innamorato di questi ragazzi, avanti così» Oggi lavoro di scarico in Lombardia per i granata, domani sarà già rifinitura pre-Venezia

«Innamorato di questi ragazzi, dell’impegno che ci mettono e del gioco che propongono. Avanti così, sempre al massimo verso i nostri obiettivi». Davide Nicola, come da tradizione, ha affidato ai suoi canali social le emozioni e le sensazioni post-gara. Il pari conquistato dalla Salernitana in casa dell'Atalanta, nonostante la beffa finale, ha rafforzato la convinzione di un gruppo che, nelle ultime cinque partite, è riuscito a cambiare pelle e mentalità, giocando un calcio piacevole ma anche molto concreto. Caratteristiche che hanno contribuito a riaccendere la fiammella della speranza, traguardo che adesso è distante soltanto due lunghezze.

«Dobbiamo subito resettare e pensare alla prossima partita», ha precisato Nicola dopo il 90' dello Gewiss Stadium, spostando subito l'attenzione sul match di giovedì contro il Venezia. In tre giorni, infatti, i granata disputeranno all'Arechi due scontri diretti che risulteranno decisivi per la salvezza. Proprio gli impegni ravvicinati rappresentano una piccola incognita per la Salernitana che dovrà riuscire a recuperare tutte le energie per arrivare al meglio alle partite con Venezia e Cagliari. Questa mattina i granata effettueranno un lavoro di scarico in Lombardia per poi far rientro a Salerno. Domani, infatti, è già tempo di rifinitura per gli uomini di Nicola. Il tecnico dovrà verificare le condizioni del gruppo, a cominciare dai calciatori che sono usciti stremati contro l'Atalanta. Ruggeri e Mazzocchi hanno alzato bandiera bianca per crampi ma dovrebbero comunque riuscire a recuperare per la partita di giovedì. Da verificare, inoltre, le condizioni di Obi, Radovanovic, Ribery e Ranieri che avevano saltato per problemi fisici la sfida di Bergamo.