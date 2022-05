Salernitana, Sabatini preoccupato: "Tempi strettissimi, non sarà facile" Il messaggio del ds: "Abbiamo un solo allenamento per preparare la madre di tutte le battaglie"

Dopo aver effettuato una seduta di scarico in Lombardia, la Salernitana rientrerà nel pomeriggio a Salerno. I granata, dunque, avranno a disposizione soltanto un allenamento per preparare la sfida di giovedì contro il Venezia. Un aspetto che preoccupa Walter Sabatini. Il ds granata, attraverso il suo profilo Instagram, ha messo in guardia l'ambiente, sottolineando che non sarà semplice affrontare i veneti. "Il pensiero che, pur seguendo un protocollo puntiglioso di recupero e reintegro alimentare la squadra sia ancora a Bergamo per volare nel primo pomeriggio a Napoli, mi preoccupa non poco", ha espordito il dirigente della Salernitana. "I tempi sono strettissimi e abbiamo un solo allenamento nel pomeriggio di domani per preparare quella che si potrebbe definire la madre di tutte le battaglie, anche se in realtà due giorni dopo ne avremo un’altra. Il Venezia è però una squadra forte, piena di talento, corsa e qualità di gioco basta averla vista 2 giorni fa allo Stadium contro la Juventus. Questa segnalazione però non è per la squadra che ha sempre saputo reclutare energia ed attenzione e qualora non fosse così ci penserebbe il mister. La segnalazione è per tutto l’ambiente: non sarà facile", ha concluso Sabatini.