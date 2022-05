Salernitana, tifosi in coda ed entusiasmo a mille: in 25mila con il Venezia L'Arechi sarà un catino ribollente di passione sia contro il Venezia che contro il Cagliari

Il pari di Bergamo ha contribuito ad alimentare l'entusiasmo dei tifosi della Salernitana che sono pronti a vivere tutte d'un fiato le partite contro Venezia (giovedì ore 18) e Cagliari (domenica ore 18). Dopo il match dello Gewiss Stadium la prevendita ha subito un'impennata: a 48 ore dal match sono 20096 i biglietti venduti (15 dei quali per il settore ospiti) per la partita contro i lagunari. Nella giornata di oggi, tra l'altro, sono stati messi in vendita anche i primi tagliandi per la partita contro il Cagliari. In attesa che la vendita sia aperta a tutti i tifosi (la prelazione è valida soltanto per il primo giorno), sono stati staccati già oltre 3mila biglietti tra i possessori di Tessera del Tifoso. Sia giovedì che domenica, dunque, si giocherà in un Arechi incandescente che proverà a spingere come non mai la Salernitana verso la salvezza.