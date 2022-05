Salernitana, su 696 TV ritorna Granatissimi: ospite in studio Eduardo Chiacchio Collegamento con Ciro Ginestra, doppio ex di Salernitana e Venezia. Diretta dal club Raito Granata

Stasera alle 21 ritorna l'appuntamento con Granatissimi, la trasmissione di Ottochannel 696 dedicata alla Salernitana. Riflettori puntati sulla corsa salvezza che vede i granata in rampa di lancio dopo il pari di Bergamo. Ampio focus sui due scontri diretti ravvicinati con Venezia e Cagliari.

In studio ci sarà l'avvocato Eduardo Chiacchio, protagonista - insieme ai colleghi Francesco Fimmanò e Rino Sica -, dei successi conquistati dalla Salernitana nelle aule della giustizia sportiva. Con Carla Polverino anche gli opinionisti Tommaso D'Angelo e Peppe Iannicelli. In collegamento Skype l'allenatore ed ex attaccante di Salernitana e Venezia, Ciro Ginestra.

Live dalla sede del club “Raito Granata” il nostro Filippo Notari per dare voce ai supporter del cavalluccio marino.

Come sempre spazio all'interazione da casa. Per intervenire in diretta sarà possibile chiamare la redazione di Salerno allo 089 252486 o al numero verde gratuito 800 919 002. Sarà possibile interagire anche con un messaggio sms o whatsapp al 3428725223.

La puntata andrà in onda sul canale 696 del digitale terrestre ed in streaming su OttoChannel.tv In replica il mercoledì alle 16 e disponibile nella sezione on demand del nostro sito web.