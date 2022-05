Salernitana-Venezia, in 25mila all'Arechi per alimentare il sogno granata Nicola conferma il 3-5-2: Radovanovic e Bonazzoli le uniche novità rispetto a Beragmo

È la madre di tutte le partite. Salernitana-Venezia in programma alle 18 allo stadio Arechi può cambiare definitivamente il destino dei granata che, con un successo, scavalcherebbero il Cagliari, atteso domenica a Salerno per un altro spareggio salvezza. Davide Nicola crede nella forza del suo gruppo e, nonostante il tour de force di questi giorni, confermerà quasi tutti i calciatori scesi in campo a Bergamo. In difesa tornerà titolare Radovanovic che si posizionerà tra Gyomber e Fazio. Davanti sarà Bonazzoli ad affiancare Djuric con Verdi pronto a subentrare. Tutto invariato a centrocampo: Bohinen sarà il centrale, Ederson e Lassana Coulibaly le mezzali e Zortea e Mazzocchi gli esterni. A spingere la Salernitana ci saranno quasi 25mila tifosi che sognano di completare l'operazione salvezza.

SALERNITANA-VENEZIA

Le probabili formazioni:

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, Ederson, Bohinen, L. Coulibaly, Zortea; Bonazzoli, Djuric. A disposizione: Belec, M. Coulibaly, Ruggeri, Verdi, Di Tacchio, Kastanos, Obi, Dragusin, Capezzi, Gagliolo, Mikael, Perotti. Allenatore: Nicola.

VENEZIA (3-5-2): Maenpaa; Ampadu, Caldara, Ceccaroni; Mateju, Crnigoj, Vacca, Kiyine, Haps; Aramu, Henry. A disposizione: Bertinato, Tessman, Nsamé, Fiordilino, Johnsen, Ullmann, Nani, Cuisance, Ebuehi, Busio, Svoboda, Okereke. Allenatore: Soncin.

ARBITRO: Mariani di Aprilia - assistenti: Costanzo - Passeri - IV uomo: Massimi - Var: Aureliano/Avar: Santoro.