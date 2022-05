LIVE | Salernitana-Cagliari 0-0 Segui gli aggiornamenti in tempo reale dallo stadio Arechi

La diretta testuale di Salernitana-Cagliari

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, L.Coulibaly, Bohinen, Ederson, Ruggeri; Verdi, Djuric. A disposizione: Belec, Russo, Ribery, Bonazzoli, Di Tacchio, Kastanos, Zortea, Obi, Dragusin, Gagliolo, Mikael, Perotti. Allenatore: Nicola

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Lovato, Altare; Bellanova, Deiola, Grassi, Rog, Lykogiannis; Pavoletti, Joao Pedro. A disposizione: Aresti, Radunovic, Goldaniga, Baseli, Marin, Keita Balde, Strootman, Pereiro, Zappa, Dalbert, Walukiewicz, Carboni. Allenatore: Agostini.

ARBITRO: Di Bello di Brindisi (assistenti: Bindoni e Baccini) IV uomo: Pezzuto. Var: Mazzoleni-AVar: Meli

NOTE. Angoli: 4-3. Recupero: 1' pt

45' - 1' di recupero.

38' - Cresce la Salernitana: traversone dalla destra di Verdi, Djuric fa sponda ma al centro dell'area non c'è nessuno.

36' - Punizione calciata tesa da Verdi, Bellanova anticipa Djuric, la palla torna al numero 10 che calcia dalla distanza ma la mira è alta.

31' - Angolo di Bohinen, Djuric colpisce di testa, la palla sbatte su Gyomber: Cragno blocca.

29' - Cross dalla destra di Mazzocchi, Bellanova anticipa Ederson e devia in angolo.

25' - Rog tenta l'imbucata per Pavoletti, Sepe in uscita bassa riesce ad anticipare l'attaccante rossoblu. Molto più Cagliari in questi primi minuti.

23' - Primo tentativo della Salernitana: Fazio appoggia di tacco per Verdi che dalla sinistra calcia in diagonale, palla a lato.

22' - Ancora Cagliari intraprendente dalle parti di Sepe: Joao Pedro salta Gyomber e calcia a rete, Sepe blocca in due tempi.

14' - Cagliari pericoloso: angolo battuto dalla sinistra da Lykogiannis, testa di Pavoletti che termina di un soffio a lato.

13' - Ripartenza del Cagliari che avanza a grandi falcate con Joao Pedro, Bohinen in scivolata riesce a fermare in angolo l'attaccante.

9' - Primo squillo del Cagliari: Joao Pedro tenta l'imbucata per Pavoletti, Sepe è reattivo e riesce ad anticipare l'attaccante sardo.

3' - La Salernitana prova a farsi vedere dalle parti di Cragno sugli sviluppi di un calcio d'angolo, calcia Lassana Coulibaly: palla alta.

1' - Fischio d'inizio: la Salernitana gioca il primo pallone del match.

Squadre in campo: tutto pronto per il fischio d'inizio di Salernitana-Cagliari.

IL PRE-GARA. Nicola conferma il 3-5-2: davanti tocca a Verdi il compito di affiancare Bonazzoli; in mediana Ruggeri sarà l'esterno sinistro con Mazzocchi a destra, Bohinen centrale, Lassana Coulibaly ed Ederson mezzali. Davanti a Sepe, che stringe i denti, confermato il terzetto composto da Gyomber, Radovanovic e Fazio.