Salernitana-Cagliari 1-1, Agostini: «Il ko ci avrebbe ammazzato, siamo vivi» Sul match contro l'Inter: «È una partita difficile, avanti con questo spirito»

«Sono strafelice di quello che i ragazzi hanno messo in campo. Quel rigore tolto alla fine ci avrebbe ammazzato e invece ci siamo andati a riprendere un punto che ci tiene ancora in vita». Lo ha detto dopo il 90esimo Alessandro Agostini, tecnico del Cagliari che ha commentato ai microfoni di DAZN il pari conquistato contro la Salernitana. «In questi pochi giorni ho provato a dargli tutto quello che potevo. Io credo di avere una squadra di grande valore, che può palleggiare. Credo che questo sia servito anche a fargli prendere fiducia e ne avevano bisogno. Altare? Ha fatto una partita straordinaria, un giocatore formidabile, ha un carattere straordinario, naturalmente ha ancora tanto da migliorare ma secondo me può diventare un ottimo giocatore. Quella del modulo era una delle poche sicurezze che la squadra aveva, riprenderla così è un segnale importante».

E sulla prossima partita: «È una partita difficile, all’Inter è difficile far male. Noi dobbiamo continuare con questo spirito e con questo atteggiamento, il resto vedremo».