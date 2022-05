Salernitana-Udinese, spiragli per la Curva Nord dell'Arechi Comune, Prefettura e Questura di Salerno sono al lavoro per provare a sbloccare la vicenda

Comune, Prefettura e Questura di Salerno sono al lavoro per provare a sbloccare la vicenda legata alla Curva Nord dello stadio Arechi in vista di Salernitana-Udinese. Nella giornata di ieri i contatti tra le parti sono stati costanti e, da quanto si apprende, le possibilità di aprire - parzialmente - il settore sono in costante crescita. L'idea è di riservare parte dei 3mila posti dell'anello inferiore anche alla tifoseria locale che, in caso di via libera, potrebbe seguire la partita nello spicchio sinistro (lato Distinti). Quello destro (lato Tribuna), invece, resterebbe a disposizione della tifoseria dell'Udinese che, da quanto si apprende, seguirà la squadra nell'ultima trasferta della stagione. Nessuna chance, invece, di aprire anche la parte superiore della Curva Nord per la quale mancano sia l'agibilità che la licenza d'uso. In giornata la vicenda potrebbe sbloccarsi definitivamente, in modo da recuperare altri biglietti (tra i 1000 ed i 1500) per i tifosi della Salernitana.