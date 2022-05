Salernitana-Udinese, Cioffi: «Andremo in vacanza dopo il 23 maggio» «L'obiettivo è di fare una prestazione solida e ambiziosa»

«Indubbiamente ci sarà una cornice infuocata che alzerà il livello di adrenalina». Lo ha detto Gabriele Cioffi, allenatore dell'Udinese, alla vigilia del match contro la Salernitana. I friulani, già salvi da tempo, troveranno di fronte una squadra che ha fame di punti per centrare l'impresa salvezza. Ma il tecnico bianconero ha ribadito che la sua squadra vuole chiudere nel migliore dei modi il campionato. «È stato un piacere vivere la settimana. I ragazzi sono attaccati con la testa, nonostante lo scivolone contro lo Spezia abbia lasciato amaro in bocca a tutti, abbiamo tenuto fede al proposito di andare in vacanza dopo il 23 maggio. L'obiettivo è di fare una prestazione solida e ambiziosa. Domani ci aspettiamo più partite nella partita, il primo scenario che ci prospettiamo è quello di una Salernitana diretta che proverà a schiacciarci e a far gol subito ma noi terremo botta», le parole di Cioffi in conferenza stampa.