Salernitana, è già mercato: pazza idea Cavani, offerta a Djuric per il rinnovo Ribery resterà a Salerno, Mikael dovrà essere riscattato. In tanti sondano Ederson

Il futuro è già iniziato in casa Salernitana. Nemmeno il tempo di digerire la gioia per la salvezza conquistata all'ultimo respiro che la società di Danilo Iervolino si è già messa al lavoro per iniziare a programmare la nuova stagione. Tanti i temi sul tavolo, a cominciare da un mercato che è entrato subito nel vivo.

Il rinnovo di Milan Djuric è sicuramente tra le priorità della Salernitana che ha fatto la sua offerta al calciatore ed ora attende una risposta per capire se ci siano i margini per prolungare il rapporto con l'ariete bosniaco. Ma sottotraccia si lavora anche a nuove piste. Il sogno nemmeno tanto nascosto del presidente Iervolino si chiama Edinson Cavani che in questi giorni ha ufficialmente salutato il Manchester United, squadra con la quale ha disputato 59 presenze e segnato 19 reti. L'uruguaiano, tra l'altro, fu portato in Italia proprio da Walter Sabatini che, nel 2007, lo ingaggiò dal Danubio con un colpo ad effetto. Le strade dell'attaccante e del direttore sportivo potrebbero rincontrarsi in Campania. Ma oltre a dover definire bene gli aspetti economici, la Salernitana vuole sincerarsi prima delle condizioni del calciatore che ha 35 anni e nell'ultimo campionato ha disputato 15 partite con la maglia dei Reds, segnando 2 gol.

Il raggiungimento della salvezza, inoltre, ha fatto scattare il rinnovo automatico per Franck Ribery che, quindi, resterà in granata per un'altra stagione. La Salernitana, inoltre, dovrà riscattare Mikael, attaccante che non è riuscito a lasciare il segno a Salerno ma che avrà un'altra chance per provare a convincere il pubblico salernitano.

In uscita, invece, tutti i riflettori sono puntati su Ederson: il centrocampista brasiliano piace a tanti club, sia di serie A che di campionati esteri. Dopo il sondaggio effettuato dal Psg, anche l'Atalanta si è fatta avanti per il 22enne. Ma la Salernitana sta prendendo tempo e potrebbe lasciar partire il calciatore soltanto di fronte ad un'offerta irrinunciabile.