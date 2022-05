Il Circolo Nautico Canottieri Agropoli organizza "Agropoli in canoa" La manifestazione si terrà domenica 29 maggio a partire dalle 8:30 sul lungomare San Marco

Il Circolo Nautico Canottieri Agropoli organizza “Agropoli in canoa”, gara sportiva valevole come prima tappa, unica nella provincia di Salerno, del “Trofeo due Golfi” 2022, coordinato e patrocinato dal Comitato Regionale Campania e Basilicata della Federazione Italiana Canoa Kayak.

La manifestazione si terrà domenica 29 maggio a partire dalle 8:30 sul lungomare San Marco. Sarà possibile accreditarsi entro le 9:30 presso il “Luna Beach”, a piazza Gallo.

Gli atleti partecipanti si sfideranno a colpi di pagaia nelle acque antistanti la passeggiata con vista sulla rupe del centro storico. I percorsi, da piazza Gallo al lido Azzurro, saranno su una distanza prevista di mille metri per la categoria “Esordienti” e “Under14”, di seimila metri, ovvero tre giri di boa, per le altre, e di circa cinquecento metri per i SUP (minimo cinque iscritti).

Oltre agli esordienti, nati nel 2011 e anni successivi, e agli under 14, nati tra il 2008 e il 2010, le altre categorie partecipanti saranno: “Under18”, nati tra il 2004 e il 2007, “Senior”, dal 1983 al 2003, “Master 1”, dal 1972 al 1982, “Master 2”, dal 1961 al 1971, e “Over”, nati nel 1960 e anni precedenti.

Quanto alle imbarcazioni, saranno ammesse alla gara le seguenti tipologie: kayak da mare e surfski singoli e paracanoa. Si precisa che tutte le imbarcazioni non dotate di paratie stagne dovranno essere rese inaffondabili. Tutti gli atleti dovranno indossare il giubbetto di aiuto al galleggiamento e, per i KdM, anche i paraspruzzi. Dovranno, inoltre, essere in regola con tesseramento FICK o con EPS che abbiano sottoscritto convenzione con la FICK.

L’inizio delle gare è stimato alle 10:30 per gli esordienti, alle 11 per gli under 14, alle 11:30 per tutte le altre categorie e a seguire gli eventuali SUP.

La direzione e il cronometraggio saranno a cura del comitato organizzatore che premierà i primi tre classificati di ogni categoria. Al termine della manifestazione, ci sarà un rinfresco.

«Finalmente! – esclama Enzo Mazza, presidente del Circolo Nautico Canottieri Agropoli. Stare fermi due anni senza poter praticare attività sportiva, causa protocolli troppo rigidi, è stata dura. Sarà un piacere tornare a vedere gareggiare gli atleti e siamo onorati di essere stati scelti dalla Federazione quale comitato organizzatore».

Le prossime tappe della competizione saranno Meta (25/09/2022/), Castellammare di Stabia (16/10/2022) e Bagnoli (30/10/2022).