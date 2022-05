Salernitana, intesa di massima con Davide Nicola: rinnovo biennale con clausola Nelle prossime 48 ore arriveranno anche le firme

Non c'è ancora la firma ma salvo clamorosi ed improbabili colpi di scena, Davide Nicola sarà l'allenatore della Salernitana anche per la prossima stagione. L'auspicata riconferma sarà formalizzata nei prossimi giorni. Proprietà ed allenatore hanno raggiunto un'intesa di massima che porterà alla fumata bianca. Le parti, infatti, hanno trovato la quadra anche sulla durata dell'accordo che era l'unico aspetto da smussare. Nicola spingeva per firmare un biennale. La Salernitana ha deciso di accontentarlo ma inserirà una speciale clausola che prevede un recesso indennizzato in caso di separazione anticipata dopo dodici mesi. I legali del club granata proprio in queste ore stanno definendo la clausola che, di fatto, al termine del prossimo campionato consentirebbe alla Salernitana di non riconfermare Nicola, corrispondendogli una sorta di incentivo all'esodo. La speranza della società, naturalmente, è che non sia necessario esercitarla e che l'avventura dell'allenatore sulla panchina dell'Arechi possa continuare ad essere vincente. Insieme a Nicola sarà riconfermato anche tutto il suo staff. Entro 48 ore dovrebbero arrivare anche le firme che consentiranno alla Salernitana di proiettarsi ufficialmente verso la nuova stagione.