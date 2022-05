Salernitana, nuova convocazione per Ruggeri: disputerà il Torneo 8 Nazioni U20 L'esterno granata è tra i 23 calciatori scelti dal ct Alberto Bollini

Dopo aver vissuto l'emozione di partecipare allo stage con la Nazionale maggiore di Roberto Mancini, Matteo Ruggeri (che si è tatuato la data della salvezza conquistata in granata) si appresta a partecipare a nuovi impegni con la maglia azzurra. Il calciatore di proprietà dell'Atalanta ma reduce dall'esperienza con la Salernitana, è stato convocato dal ct Alberto Bollini per il Torneo 8 Nazioni.

Dopo aver vinto l’ultima edizione, gli azzurrini sono di nuovo ai blocchi di partenza per disputare la prima partita contro la Polonia. Bollini ha convocato 23 giocatori per affrontare i pari età polacchi martedì 7 giugno alle 17.30 (diretta Rai Sport) a San Benedetto del Tronto. Sarà lo stadio ‘Riviera delle Palme’ ad ospitare l’esordio degli Azzurrini in questa competizione che vede la partecipazione di Polonia, Portogallo, Romania, Repubblica Ceca, Germania, Norvegia e Inghilterra.