Salernitana, fulmine a ciel sereno: a rischio il rinnovo di Walter Sabatini Scontro sulle commissioni percepite dai procuratori, Iervolino vuole rivoluzionare il sistema

Non la considerano una rottura. Ma il rischio che si arrivi ad una clamorosa separazione è, al momento, concreto. Walter Sabatini, come anticipato dal quotidiano La Città, potrebbe non rinnovare il suo contratto con la Salernitana. Nonostante l’intesa fosse stata raggiunta pochi giorni dopo la salvezza (contratto annuale) e il dirigente era già al lavoro per costruire la squadra, nelle ultime ore si è verificata una brusca e pericolosa frenata che ha portato le parti ad avviare una (nuova) riflessione. Da quanto si apprende tutto ruota attorno alle commissioni percepite dai procuratori. Un aspetto contestato sin dai primissimi giorni da Danilo Iervolino che, a più riprese, ha ribadito di non voler sottostare al potere contrattuale degli agenti. Proprio questo fattore avrebbe portato alla fase di riflessione tra il presidente ed il direttore sportivo. Il numero uno del club ritiene indispensabile un cambio di regime per iniziare a lanciare un messaggio forte ed evitare che i procuratori arrivino a guadagnare più di un calciatore. Un concetto che, in parte, sarebbe anche condiviso da Sabatini che, tuttavia, conosce bene le “regole” del mercato e sa che un eventuale cambio di filosofia comporterebbe scelte dolorose anche dal punto di vista tecnico-sportivo. Di qui la decisione di prendersi una pausa di riflessione per, poi, valutare il da farsi. È chiaro, però, che adesso la riconferma di Walter Sabatini è molto più in bilico.