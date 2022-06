UFFICIALE| Salernitana, è rottura con Sabatini: salta il rinnovo del ds La società granata ora deve riorganizzare il futuro

Nulla da fare. Le strade della Salernitana e di Walter Sabatini si sono separate. Le frizioni registratesi ieri tra direttore sportivo e presidente hanno portato alla rottura. "L’U.S. Salernitana 1919 e il Direttore Sportivo Walter Sabatini rendono noto di non proseguire il rapporto di lavoro per la stagione calcistica 2022-2023", si legge nella nota diffusa dal club. "Ringraziandolo per il lavoro svolto e l’impegno profuso la Società augura al Direttore Sabatini le migliori fortune professionali". Alla base della decisione ci sarebbero alcune divergenze legate alle commissioni percepite ai procuratori sportivi per le intermediazioni nelle trattative di mercato. Un "sistema" no condiviso da Danilo Iervolino che, proprio quando il futuro granata sembrava essere delineato, ha deciso di voltare pagina. Ora bisognerà capire da chi intenderà ripartire la Salernitana. Gianluca Petrachi e Sean Sogliano, per il momento, sono le prime idee. Ma bisognerà capire anche quale sarà - a questo punto - il futuro di Davide Nicola che aveva accettato il contratto biennale dopo aver avuto rassicurazioni da Sabatini.