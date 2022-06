Salernitana, partita di beneficenza all'Arechi per festeggiare i 103 anni Il 19 giugno partita tra le vecchie glorie granata e la Nazionale Cantanti and Friends

Domenica 19 giugno allo stadio “Arechi” verrà festeggiato il centotreesimo anniversario della fondazione della Salernitana. La Salernitana, in collaborazione con il Comune di Salerno, ha scelto di supportare questa importante giornata con una partita di beneficenza che vedrà sfidarsi sul prato dello stadio “Arechi” la Salernitana Legends e la Nazionale Cantanti and Friends.

Il ricavato dell’incasso della gara sarà devoluto all’Associazione LILT (Lega Italiana Lotta ai Tumori) di Salerno per la realizzazione del progetto “Volontari per l’oncologia” nato per incrementare il servizio di sostegno psico-sociale e materiale al paziente oncologico e alla sua famiglia, affiancando gli enti istituzionalmente preposti alla prevenzione e cura dei tumori per l’intera provincia di Salerno.