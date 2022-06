Bigon e la Salernitana sempre più vicini, giornata decisiva per la scelta del ds Marino e Petrachi le possibili alternative

Dovrebbe arrivare in giornata la risposta di Riccardo Bigon alla proposta formulatagli dalla Salernitana. L'ex direttore sportivo di Bologna e Napoli nelle ultime ore è balzato in pole position per sostituire Walter Sabatini. Il 50enne veneto, che sembrava in procinto di accasarsi al Parma dove avrebbe ritrovato Fabio Pecchia, è molto tentato dalla possibilità di restare in massima serie. Le parti, al momento, sembrano vicine ed in giornata è attesa una risposta da parte di Bigon. Il presidente Danilo Iervolino intende dare un approccio diverso alla gestione del mercato: il direttore sportivo avrà carta bianca nelle scelte tecniche ma gli aspetti contrattuali dovranno essere definiti e condivisi con la proprietà. Un modo, probabilmente, per evitare le incomprensioni sulle commissioni dei procuratori che hanno provocato la rottura definitica con Sabatini. Bigon, tra l'altro, in Emilia ha lavorato proprio con l'ex direttore sportivo granata; in rossoblu riuscì a portare Simone Verdi che esplose in rossoblu. Nella sua esperienza a Napoli, invece, Bigon ingaggiò Edinson Cavani, uno dei pallini del presidente Danilo Iervolino. Tanti indizi che potrebbero fare una prova. La speranza è di arrivare alla fumata bianca a stretto giro. Se così non fosse, la società ha sondato anche le disponibilità di Pierpaolo Marino (la sua riconferma all'Udinese non è ancora certa) e di Gianluca Petrachi.